Белград, 26 ноября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. На первый взгляд кажется, что визит президента Сербии Александра Вучича 25 ноября в Сочи удался на славу. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе Вучич добился своей цели — он обеспечил дешевый российский газ для своей страны еще на шесть месяцев. Но если вспомнить, что сербская сторона планировала обсудить во время этого визита условия подписания нового долгосрочного договора на поставки российского газа с Газпромом, состояние дел кажется уже немного иным, считает Мирович.

«Мне кажется, что у Вучича нет больших причин для оптимизма. Наоборот, продление старого договора на полгода скорее говорит о том, что в отношениях между Белградом и Москвой уже нет абсолютного доверия. И если это так, искреннее партнерство мог испортить ряд шагов сербской стороны, начиная с подписания Вашингтонского соглашения в сентябре 2020 года и заканчивая признанием Кристиана Шмидта верховным представителем в Боснии и Герцеговине», — полагает сербский эксперт.

Мирович допустил, что Вучич рассчитывал обеспечить накануне выборов 2022 года выгодный контракт на поставки российского газа на следующие 10 лет для того, чтобы потом иметь свободу выполнять требования Запада по поводу внутренней и внешней политики Сербии.

«Очевидно, что этот план Вучича провалился», — подытожил Деян Мирович.

Напомним, что Вучич после переговоров с ВладимиромПутиным заявил о том, что Россия в течение шести месяцев будет поставлять газ Сербии по старой цене — $270 за 1000 кубометров. За это время Газпром должен оговорить с сербской стороной условия нового долгосрочного контракта. Путин во время встречи отметил, что эти условия будут выгодными для Сербии.