Махачкала, 26 ноября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. Более тысячи жителей Махачкалы остались без газа из-за утечки на магистральном газопроводе, 25 ноября сообщили в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

От газоснабжения пришлось отключить 11 многоквартирных домов на улице Амет-Хана-Султана. Отмечается, что социально значимых объектов отключение не коснется. Ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить до 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Уфимском районе Башкирии произошла авария на трубопроводе «Газпром добыча Оренбург».