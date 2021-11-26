Нью-Йорк, США, , 00:03 — REGNUM Организаторы фестиваля Anime NYC, который сейчас проходит в Нью-Йорке, почтили память автора популярной манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры. Об этом 25 ноября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из манги «Берсерк». Кентаро Миура. 1989. Япония Издательская компания Hakusensha ©

Издательство Dark Horse, которое выпускает «Берсерка» в США, соорудило холщовую панель с надписью «Спасибо, Миура-сенсей», на которой все желающие могли что-то написать. Издание отметило, что уже к концу первого дня на панели практически не осталось свободного места.

https://twitter.com/PeterFobian/status/1461841197861908480

Напомним, Кэнтаро Миура ушёл из жизни в возрасте 54 лет в мае 2021 года, причиной смерти стало расслоение аорты. Мангу «Берсерк» в жанре тёмного фэнтези он начал выпускать в 1989 году.

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