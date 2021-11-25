Нью-Йорк, США, 26 ноября, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Организаторы фестиваля Anime NYC, который сейчас проходит в Нью-Йорке, почтили память автора популярной манги «Берсерк» Кэнтаро Миуры. Об этом 25 ноября сообщает портал Screen Rant.

Издательская компания Hakusensha Цитата из манги «Берсерк». Кентаро Миура. 1989. Япония

Издательство Dark Horse, которое выпускает «Берсерка» в США, соорудило холщовую панель с надписью «Спасибо, Миура-сенсей», на которой все желающие могли что-то написать. Издание отметило, что уже к концу первого дня на панели практически не осталось свободного места.

https://twitter.com/PeterFobian/status/1461841197861908480

Напомним, Кэнтаро Миура ушёл из жизни в возрасте 54 лет в мае 2021 года, причиной смерти стало расслоение аорты. Мангу «Берсерк» в жанре тёмного фэнтези он начал выпускать в 1989 году.