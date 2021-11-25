Стамбул, Турция, 25 ноября 2021, 23:34 — REGNUM Полиция турецкого города Стамбула применила слезоточивый газ для разгона акции протеста и женского марша в центре города, сообщает 25 ноября газета Evrensel.
Женский марш был организован в честь Всемирного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. При этом участницы марша также требовали отставки правительства из-за резкого падения курса турецкой лиры и роста цен.
Кроме того, акция протеста была направлена против выхода Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин.
Как сообщало ИА REGNUM, Турция в марте текущего года заявила о своём выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, мотивируя это тем, что конвенция используется для пропаганды гомосексуализма.
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