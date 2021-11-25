Сочи, Краснодарский край, 25 ноября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Президента Сербии Александра Вучича впечатлила методология ведения переговоров российского лидера Владимира Путина. Об этом он заявил сербским СМИ после встречи с главой российского государства 25 ноября в Сочи.

Александр Вучич

Вучич рассказал, как в ходе переговоров Путин время от времени включал в разговор и своих сотрудников, «нажимая на кнопки».

«У него есть какая-то кнопка, нажимает — отвечает один. Нажимает на вторую кнопку — там отвечает другой. Третья кнопка — третий. Все ждут и все готовы», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что Путин и Вучич обсудили во время встречи актуальную политическую ситуацию в балканском регионе и ряд вопросов двухстороннего сотрудничества в экономической, военно-технической и других сферах.