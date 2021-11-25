Вашингтон, 25 ноября 2021, 23:17 — REGNUM Поклонник игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild показал, как расправился с одним из «боссов». Ролик он опубликовал 25 ноября на форуме Reddit.
Пользователь платформы, известный под ником ThornyFox, показал, как он сбрасывает с высокой скалы в водоём монстра Lynel. К сожалению, персонаж геймера упал вместе с «боссом». В результате Lynel исчез, однако и герой не смог выбраться из воды.
Напомним, релиз Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года на консолях Switch и Wii компании Nintendo, это ролевая приключенческая экшн-игра с открытым миром, являющаяся частью популярной серии The Legend of Zelda.
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