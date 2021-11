Вашингтон, , 23:17 — REGNUM Поклонник игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild показал, как расправился с одним из «боссов». Ролик он опубликовал 25 ноября на форуме Reddit.

Логотип игры The Legend of Zelda Breath of the Wild (c) Компания Nintendo

Пользователь платформы, известный под ником ThornyFox, показал, как он сбрасывает с высокой скалы в водоём монстра Lynel. К сожалению, персонаж геймера упал вместе с «боссом». В результате Lynel исчез, однако и герой не смог выбраться из воды.

Напомним, релиз Breath of the Wild состоялся 3 марта 2017 года на консолях Switch и Wii компании Nintendo, это ролевая приключенческая экшн-игра с открытым миром, являющаяся частью популярной серии The Legend of Zelda.

