Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена одобрила крупный оффшорный ветряной проект South Fork Wind по снабжению Нью-Йорка электроэнергией, что отвечает усилиям Белого дома по развитию возобновляемых источников энергии и борьбе с изменением климата.

В рамках плана дюжина ветряных турбин, расположенных у побережья Род-Айленда, будет поставлять электроэнергию в восточную часть Лонг-Айленда. Таким образом штаты приблизятся выполнению плана Байдена по выработке 30 гигаватт электроэнергии за счет оффшорной ветровой фермы к концу десятилетия. Президент планирует использовать ветра Атлантики, чтобы прекратить в США использование ископаемого топлива, которое вредит планете.

После завершения строительства проекта, около 70 тыс. домов разделят примерно 130 мегаватт энергии. Строительство подземной линии электропередачи может начаться уже в январе, а эксплуатация в конце 2023 года.

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Если мы действительно стремимся к возобновляемым, чистым, экологичным источникам энергии, ветроэнергетика должна быть приостановлена до тех пор, пока мы не найдем способ перерабатывать лопасти, а не просто закапывать их. Давайте использовать все источники энергии, включая ядерную энергию, если мы действительно так серьезны, как заявляем», — пишет @cd84121_smith.

«Есть ли способ сделать лопасти из угля? Это бы все решило, не так ли?» — отвечает @RogerKBarry.

«Ха. Пустая трата денег», — считает @NMohob.

«Мы только сейчас этм занялись? Впервые? Господи, мы отстаем. Вау, просто вау», — удивляется @mattbots.

«Ах, только подумайте о птицах», — пишет @johncbhat93.

«Это чушь, нам нужна атомная энергия. Ветер и солнце — это не выход, мы останемся позади и в конечном итоге будем покупать энергию у Китая или России, которые перешли на атомную энергию и скоро превзойдут нас. ПОЗОР США!!!» — возмущается @newdayAZ2021.

«И почему мой бензин все еще чертовски дорогой???» — задается вопросом @JeremyJ49224454.

«Неужели Кеннеди наконец получили разрешение на строительство?» — иронизирует @CowboyKelevra.

«Это будет работать до первого заморозка. Разве вы не помните Техас?» — имеет ввиду @claudin62259161 заморозки в Техасе прошлой зимой.

«Нью-Йорк знает, как утеплить ветряные турбины. Как и все остальные штаты за исключением Теахаса», — отвечает @RottweilerTeeth.

«О, хорошо… теперь нам остается только ждать, пока материалы добудут из земли с помощью строительной техники, работающей на газе. А затем мы все постоим с помощью газового оборудования и, вероятно, с использованием лодок, которые потенциально могут сливать отходы в океан. РЕАЛЬНО полезный проект для окружающей среды», — подчеркивает @Jinchuriki1987.

Напомним, что в настоящее время в США работают только семь коммерческих турбин. В Европе, напротив, уже установлено более 5 тыс. оффшорных турбин.