Тюмень, , 23:10 — REGNUM В Тюмени Ленинский районный суд заключил под стражу бывшего сотрудника СУ СКР по Тюменской области Павла Ш. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Следственный комитет Sledcom.ru

По данным следствия, в ночь на 24 ноября 2021 года 34-летний сотрудник СКР, в состоянии опьянения, управляя автомобилем BMW, на путепроводе ул. Федюнинского города Тюмени сбил двух работников дорожной службы. Пешеходы скончались на месте.

В этот же день он был задержан и уволен из следственного управления по отрицательным мотивам. По решению суда Павел Ш. будет находиться в СИЗО по 23 января 2022 года.

Он обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показания алкотестера уже бывшего сотрудника СУ СКР по Тюменской области в момент задержания составили 1,38 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

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