Вашингтон, 25 ноября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Игроки Eve Online массово протестуют против изменений, которые собирается внести в игру компания-разработчик CCP. Об этом 25 ноября сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube Многопользовательская игра Eve Online

Авторы игры хотят изменить метод, согласно которому игра обрабатывает операции, связанные с майнингом (добыча полезных ископаемых). В блоге разработчики пояснили, что хотят сделать процесс более интересным, для этого они планируют реализовать механику сжатия ресурсов (минералов, руды, газа), из-за которой игроки будут терять их часть. Геймерам придётся проводить это сжатие «вручную», а эффективность сжатия будет зависеть от навыков персонажа и модулей корабля.

При этом CCP также вносит изменения в другие ключевые системы игры, в частности, в строительство больших кораблей, которое теперь потребует больше ресурсов. Многие игроки выступают категорически против нововведений. Например 13 и 14 ноября 2021 года тысячи протестующих геймеров атаковали ключевой торговый центр в системе Jita 4−4.

Напомним, EVE Online — это массовая многопользовательская игра на космическую тематику, все игроки которой находятся в огромном едином мире. По состоянию на 2021 год число активных участников игры составляет более 500 тыс. человек.