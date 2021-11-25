Москва, , 23:05 — REGNUM 25 ноября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Лацио». Матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 завершился счетом 0:3 в пользу «орлят». Самым ценным игроком встречи с оценкой 8.14 по версии портала WhoScored стал таранный форвард сборной Италии Чиро Иммобиле.

Чиро Иммобиле, проведя на поле 66 минут, успел отметиться двумя забитыми мячами и двумя успешными обводками. Точность передач итальянца составила 84%.

В текущем сезоне Чиро Иммобиле принял участие в шестнадцати матчах за итальянский клуб во всех турнирах, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Последние матчи национальной сборной Иммобиле пропустил из-за травмы колени, полученной в начале ноября на тренировке.