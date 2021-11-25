Киев, , 23:04 — REGNUM Посольство Украины в Испании потребовало от испанского министерства образования убрать из школ учебники, в которых Крым изображен как составная часть России, сообщает 25 ноября пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Аллегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике «Социальные науки» для 6-го класса средней школы издательства «Edelvives» по отношению к принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказана просьба не допускать в дальнейшем одобрения этим министерством таких учебников для учебных заведений Испании», — указано в сообщении украинского посольства.

Реакция должностных лиц Испании на данный момент неизвестна.

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