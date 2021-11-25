Любляна, 25 ноября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. 25 ноября в Мурска-Соботе (Словения) на стадионе «Фазанерия» «Мура» в матче пятого тура группового этапа Лиги Конференций УЕФА 2021/22 одержала сенсационную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

Первый мяч на одиннадцатой минуте встречи забил 22-летний словенский полузащитник Томи Хорват — 1:0. На 32-й минуте защитник гостей Райан Сессеньон был удален после получения второго предупреждения. На экваторе второй половины форвард «шпор» и сборной Англии Харри Кейн вновь сделал счет равным, замкнув передачу Лукаса Моуры — 1:1. В компенсированное время вышедший на замену Амадей Мароша принес хозяевам сенсационную победу над топ-клубом Английской Премьер-лиги — 2:1.

На матче работала португальская бригада арбитров во главе с Антонио Эмануэлем Карвальо Нобре.

Статистика матча («Мура"/ «Тоттенхэм»)

Удары 7/14

Удары в створ 2/3

Владение 44%/56%

Угловые 1/3

Нарушения 15/14

Составы команд:

«Мура»: Обрадович, Карамарко, Горенц, Карничник, Козарь (Оуро, 62'), Коус, Лорбек, Штурм (Лотрич, 77'), Пуцко, Хорват (Ципот, 87'), Мулахусейнович (Мароша, 62').

Главный тренер: Анту Шимунджа.

«Тоттенхэм»: Голлини, Санчес, Родон (Дайер, 55'), Тангана, Доэрти (Моура, 54'), Сальватьерра (Дэвис, 54'), Сессеньон, Ндомбеле (Хейбьерг, 76'), Алли (Сон, 54'), Скипп, Кейн.

Главный тренер: Антонио Конте.

Потерпев поражение, «Тоттенхэм» с семью очками остался на второй позиции в турнирной таблице группы G. Ниже с тем же количеством очков расположился нидерландский «Витесс», имеющий хорошие шансы на выход в плей-офф, так как в последнем туре подопечным Томаса Леча предстоит сыграть дома с «Мурой».