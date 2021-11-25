Челябинск, 25 ноября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Росгвардейцы поздравили челябинского ветерана Великой Отечественной войны Николая Васильевича Чигляева с 95-летием. В гостях у фронтовика побывали замглавы управления Росгвардии по Челябинской области полковник полиции Константин Баландин и инспектор отдела кадров капитан полиции Ольга Шипицына.

Пресс-служба управления Росгвардии по Челябинской области Ветеран Великой Отечественной войны Николай Чигляев

Как сообщили в пресс-службе областного ведомства, юбиляру вручили подарки и приветственный адрес от имени врио начальника территориального управления, а также председателя Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ полковника милиции в отставке Валерия Маскаева.

Полковник Баландин, поздравляя Николая Васильевича с днём рождения, назвал его «человеком особого поколения — победителей и освободителей». «Пройдя жернова войны, стойко перенеся все тяготы и лишения, Вы даровали последующим поколениям мирную жизнь, свободную страну, отстояли право на самоопределение», — сказал Баландин юбиляру.