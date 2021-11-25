Кемерово, , 22:47 — REGNUM В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека, в том числе шестеро горноспасателей, сообщает 25 ноября ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

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«По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых. Погибли 52 человека, включая горноспасателей», — цитирует агентство слова источника.

По утверждению следователей прокуратуры, причиной трагедии стал взрыв метана, вызвавший динамический удар, от которого погибла часть людей.

На данный момент сотрудниками СК задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

«Установлено, что задержанные допустили нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление. Началось задымление вентиляционного штрека участка № 4, в результате чего находившиеся в выработке рабочие задохнулись», — указано в сообщении СК.

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