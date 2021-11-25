Стамбул, Турция, 25 ноября, 2021, 22:45 — ИА Регнум. 25 ноября в Стамбуле на стадионе «Тюрк Телеком Арена» французский клуб «Марсель» в матче предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 потерпел поражение от «Галатасарая» со счетом 2:4.

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Забитые мячи: Александру Чикылдэу (Софьян Фегули, 12') — 1:0, Дуйе Чалета-Цар (автогол, 30') — 2:0, Софьян Фегули (Керем Актюркоглу, 64') — 3:0, Аркадиуш Милик (69') — 3:1, Райан Бабел (Маркао, 83') — 4:1, Аркадиуш Милик (Конрад де ла Фуэнте, 85') — 4:2.

Составы команд:

«Галатасарай»: Муслера, Йедлин, ван Анхольт, Нельссон, Маркао, Анталялы, Кутлу (Эльмас, 90'), Чикылдэу (Моруцан, 51'), Актюркоглу (Бабел, 82'), Фегули (Луйиндама, 82'), Дианье (Мохамед, 90').

«Марсель»: Лопес, Салиба, Перес, Чалета-Цар, Лирола, Камара, Гендузи, Жерсон, Гуйе (де ла Фуэнте, 63'), Милик, Дьенг.

В случае поражения от «Локомотива» в последнем туре группового этапа, «Марсель» займет последнее место в группе E и не будет принимать участие в весеннем этапе еврокубков. «Галатасарай» же, набрав 11 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице.