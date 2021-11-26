Берлин, 26 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Двойное гражданство, воссоединение семей беженцев и расширение визовых возможностей — вот лишь некоторые из обещаний, данных партиями новой коалицииГермании. Активисты и министры государственной интеграции давно поддерживали такие изменения. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

Среди обещаний, данных в 177-страничном коалиционном соглашении, о котором объявили левоцентристские социал-демократы (СДПГ), «зеленые» защитники окружающей среды и неолиберальные свободные демократы (СВДП), — радикальный пересмотр немецкого законодательства о гражданстве и миграции.

Президент ФРГФранк-Вальтер Штайнмайер обратился к к бывшим мигрантам в Берлине: «Мы хотим нового начала в миграционной и интеграционной политике. Изменения необходимы для современной страны иммиграции».

Конкретно, соглашение обещает разрешить двойное гражданство для мигрантов в Германии, что в настоящее время обычно разрешено только гражданам ЕС и Швейцарии. Также предполагается ускорить и упростить подачу заявлений на предоставление убежища и вида на жительство.

«Мы выступаем в качестве коалиции, чтобы подвести черту под ограничительной политикой предоставления убежища прошлых лет и фактически обеспечить, чтобы людям, которые живут здесь на постоянной основе, была предоставлена возможность укрепить свое место жительства, устроиться на работу, а также получить доступ к языку», — заявила парламентарий от партии «зеленых» Луиза Амцберг.

«Все это ключевые моменты, которые имеют прямое отношение к иммиграции в современную страну. Мы же предлагаем смену сегодняшней парадигмы», — отметила она.