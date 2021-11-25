Токио, 25 ноября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Версия Monster Hunter Rise для платформы ПК получит весь контент, который был добавлен в игру после выхода на консоли Nintendo Switch. Об этом 25 ноября сообщает портал Eurogamer.

Скриншот из игры Monster Hunter Rise Monster Hunter

Компания Capcom отметила в публикации, размещённой в сервисе Steam, что все дополнения Monster Hunter Rise будут доступны ПК-геймерам в день релиза. Таким образом, они получат версию игры 3.6.1, в дальнейшем новый контент будет добавляться в версии для ПК и Switch одновременно.

Напомним, Monster Hunter Rise выйдет на ПК (Steam) 12 января 2022 года. На Switch её релиз состоялся 26 марта 2021-го. На известном рейтинговом сайте Metacritic Switch-версия получила 88 баллов (из 100) от критиков и 8,9 баллов (из 10) от рядовых пользователей портала.