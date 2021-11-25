Киев, , 22:32 — REGNUM Тему Вооружённых сил России обсудили в ходе телефонных переговоров председатель Европейского совета Шарль Мишель и украинский президент Владимир Зеленский, сообщили 25 ноября в пресс-службе лидера Украины.

Цель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Собеседники обсудили развитие ситуации на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских Вооружённых сил вдоль украинских границ, — говорится в сообщении. — Владимир Зеленский проинформировал Шарля Мишеля об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта».

Мишель, как отметили в пресс-службе украинского президента, рассказал Зеленскому о своём телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся вечером накануне, 24 ноября.

Европейский представитель заявил, что понял из разговора с Путиным: «деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами при участии ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пресс-службе Кремля о переговорах с Мишелем рассказали, что Путин заявил о необходимости добиться от Киева соблюдения Минских соглашений. Он указал Мишелю на провокации, которые ВСУ осуществляют, стреляя по Донбассу.

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