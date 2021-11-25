Лестер, Великобритания, 25 ноября, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, соперники московского «Спартака» по группе Лиги Европы УЕФА «Лестер Сити» и «Легия» сыграют между собой в матче предпоследнего пятого тура групповой стадии еврокубка. Встреча пройдет в Лестере (Великобритания) на стадионе «Кинг Пауэр».

Pioeb Форвард «Лестера» Джейми Варди

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Денизом Айтекином.

Стартовые составы команд:

«Лестер Сити» (расстановка 4−2-3−1): Каспер Шмейхель — Люк Томас, Чаглар Сеюнджю, Джонни Эванс, Тимоти Кастань — Бубакари Сумаре, Вилфред Ндиди — Джеймс Мэддисон, Адемола Лукман, Харви Барнс — Патсон Дака.

«Легия» (расстановка 5−4-1): Цезари Мишта — Матеуш Виетска, Юрий Рибейро, Маттиас Йоханссон, Филлип Младенович, Артур Енджейчик — Андре Мартинш, Эрнест Мучи, Лукиньяс, Бартош Слиш — Махир Эмрели.

На данный момент «Легия» с двумя победами и шестью очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. «Лестер», набрав пять очков, расположился позицией ниже. Команда, которая сегодня одержит победу, обойдет «Наполи» и «Спартак» и поднимется на первую строчку.