Кемерово, 25 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» обнаружены ещё трое погибших горноспасателей, сообщает 25 ноября газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.

Gukovo.ru В шахте

По его утверждению, на данный момент установлена гибель шести сотрудников МЧС.

Ранее в этот же день стало известно о пропавшем в шахте звене горноспасателей. Они не вышли из шахты после объявления о приостановке спасательной операции. Позднее были найдены тела троих горноспасателей.

«Всего в шахте находилось 285 человек, эвакуировано 239 человек», — цитирует издание слова источника.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент остаётся неизвестной судьба 35 горняков, находившихся в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная», где произошло задымление.