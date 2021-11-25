Число горноспасателей, погибших в шахте «Листвяжная», выросло до шести
Кемерово, 25 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. В ходе поисково-спасательной операции на шахте «Листвяжная» обнаружены ещё трое погибших горноспасателей, сообщает 25 ноября газета «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.
По его утверждению, на данный момент установлена гибель шести сотрудников МЧС.
Ранее в этот же день стало известно о пропавшем в шахте звене горноспасателей. Они не вышли из шахты после объявления о приостановке спасательной операции. Позднее были найдены тела троих горноспасателей.
«Всего в шахте находилось 285 человек, эвакуировано 239 человек», — цитирует издание слова источника.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент остаётся неизвестной судьба 35 горняков, находившихся в горной выработке ООО «Шахта «Листвяжная», где произошло задымление.