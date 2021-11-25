Монако, , 22:17 — REGNUM 25 ноября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче предпоследнего пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с испанским «Реал Сосьедадом». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Футбольный клуб «Монако»

Стартовые составы команд:

«Монако»: Александр Нюбель, Гильермо Марипан, Бенуа Бадиашиле, Кайо Энрике, Джибриль Сидибе, Жеан Лукас, Юссуф Фофана, Александр Головин, Софин Диоп, Кевин Фолланд, Виссам Бен-Йеддер.

«Реал Сосьедад»: Мэтью Райан, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Робен Ле Норман, Мартин Субименди, Микель Мерино, Давид Сильва, Микель Оярасабаль, Аднан Янузай, Александер Исак.

25-летний полузащитник сборной России Александр Головин сыграет за «Монако» впервые с 7 ноября. Российский футболист пропустил последнюю игру «монегасков» с «Лиллем» (2:2).

В текущем сезоне на счету Александра Головина 3+3 очка по системе гол+пас в шестнадцати матчах во всех турнирах.