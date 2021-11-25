Прага, 25 ноября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Коронавирусную инфекцию выявили у чешского президента Милоша Земана, передаёт 25 ноября CNN Prima News.

David Sedlecký Милош Земан

Об этом стало известно сегодня — в день его выписки из Центрального военного госпиталя в Праге, где он находился 46 дней на лечении церроза. Теперь глава государства вынужден будет вернуться на больничную койку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Земан завтра, 26 ноября, планировал назначить в торжественной обстановке Петра Фиалу главой правительства, а 29 ноября участвовать в саммите Вишеградской группы и в собеседовании с кандидатами в министры.