Кемерово, 25 ноября, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Судьба 35 человек, остающихся на данный момент в забоях шахты «Листвяжная», пока остаётся неизвестной, сообщил 25 ноября журналистам исполняющий обязанности главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахта

«В настоящее время судьба 35 шахтеров неизвестна», — сказал он.

Ранее представители МЧС сообщили о гибели троих спасателей, привлечённых к эвакуации людей из шахты «Листвяжная».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 ноября произошло резкое задымление на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. На тот момент в шахте находились 285 человек, из них на поверхность удалось вывести 239. От аварии пострадали 49 горняков, госпитализированы 37 человек. На данный момент известно о гибели 11 человек.