Тюмень, , 22:04 — REGNUM Губернатор Тюменской области Александр Моор полагает, что систему QR-кодов необходимо сделать гибкой, чтобы не было негатива в обществе. И считает введение подобных мер в общественном транспорте и в школах чрезмерным. Об этом он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Александр Моор Оперативный штаб Тюменской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

По мнению тюменского губернатора, QR-коды не должны действовать долго и бездумно.

«Если приняли какую-то меру, и, если она не влияет, отменили. Если число заболевших будет снижаться, и мы выйдем на какую-то величину, которая позволит системе здравоохранения работать не в предельном режиме, какие-то меры можно отменить. Потому что мы все понимаем, что эти меры непопулярны, и приносят определенные неудобства», — пояснил Александр Моор.

Тюменский губернатор области полагает, что на систему QR-кодов необходимо смотреть в системе антиковидных мероприятий в целом, «адекватно той ситуации с заболеваемостью, которая складывается, и возможностями системы здравоохранения — спасать людей».

«Я бы не смотрел на QR-код как на самостоятельное мероприятие. Надо смотреть в системе мероприятий, понимая главную их цель. Сегодня главным ограничителем, на основании которого мы должны принимать те или иные меры — это критические резервы системы здравоохранения», — отметил Александр Моор.

И добавил, что QR-коды необходимо вводить не повсеместно, а там где они «минимизируют количество случайных встреч и количество цепочек передачи вируса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система QR-кодов внедрена в Тюменской области с 8 ноября 2021 года. Тем временем пакет правительственных законопроектов о введении QR-кодов на транспорте, в магазинах и в общественных местах, которые призваны принудить граждан к вакцинации против COVID-19, Госдума РФ направила для обсуждения в регионы. Свою позицию субъекты Российской Федерации должны определить до 15 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области по системе QR-кодов будут работать 68 объектов торговли