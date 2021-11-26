Берлин, , 08:15 — REGNUM В Германии число предполагаемых новых случаев заражения ВИЧ за последний год снизилось. В 2020 году около 2000 немцев выявили у себя ВИЧ-инфекцию. В результате общее количество инфицированных выросло до 91 400 человек, при этом свыше 9000 человек не знают о своем заражении. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

По оценкам Института Роберта Коха (RKI), число новых случаев заражения ВИЧ среди гомосексуалов в прошлом году составило около 1100 человек. Кроме того, в 2020 году примерно 370 человек были инфицированы через внутривенное употребление наркотиков, их число постепенно растет в течение последних десяти лет. Согласно полученным данным, свыше 530 человек в Германии заразились в результате гетеросексуальных контактов.

Диагноз ВИЧ часто ставится спустя годы после заражения. Согласно отчету RKI, данные предоставляют лишь ограниченную информацию о текущем распространении ВИЧ в Германии. Число новых случаев заражения ВИЧ и общее число инфицированных можно оценить только с помощью модельных расчетов.

Таким образом, снижение числа новых инфекций, прогнозируемое на 2020 год, можно объяснить более низким риском передачи из-за ограничения половых контактов во время пандемии COVID-19 и предотвращением новых инфекций с помощью так называемой доконтактной профилактики. Это препараты, которые ВИЧ-отрицательные люди могут принимать для защиты от инфекции при контакте с возбудителем.

Как далее сообщает RKI, в прошлом году Германия достигла всех целей, поставленных Unaids — совместной программой Организации Объединенных Наций по ВИЧ / СПИДу. Таким образом, за 2020 год 90 процентов заразившихся немцев смогли получить диагноз.