Варшава, , 22:00 — REGNUM Польская студия Techland вскоре выпустит новый трейлер игры Dying Light 2: Stay Human, в котором будет показан геймплей (игровой процесс). Об этом компания сообщила в ролике, опубликованном на YouTube-канале франшизы 25 ноября.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

Разработчики отметили, что длительность будущего видео составит около 15 минут. Трейлер будет опубликован 2 декабря 2021 года, в 23:00 по московскому времени.

Напомним, релиз сиквела Dying Light запланирован на 4 февраля 2022 года. Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S и портативной Nintendo Switch.

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