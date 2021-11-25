Асунсьон, 25 ноября 2021, 21:59 — REGNUM Три человека погибли в результате крушения вертолёт военно-воздушных сил Парагвая в четверг, 25 ноября, сообщило управление по связям с общественностью ВВС страны.
«Утром 25 ноября воздушное судно, выполнявшее тренировочный полёт, потерпело крушение на территории воздушной базы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на борту вертолета находились четверо военнослужащих. В результате крушения выжил механик, его состояние оценивается медиками как критическое.
Причины и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.