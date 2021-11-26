Берлин, , 08:10 — REGNUM Экономические эксперты прогнозируют замедление падения уровня безработицы в Германии. Тенденция к резкому сокращению числа безработных с лета прошлого года, вероятно, ослабнет. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 25 ноября.

В ближайшем будущем рынок труда Германии будет восстанавливаться менее динамично, чем в последнее время. Опережающий индикатор Нюрнбергского института исследований занятости (IAB) в ноябре упал до 104 пунктов, зафиксировав третье снижение подряд. Тем не менее, барометр рынка труда по-прежнему находится в диапазоне выше среднего.

Данное исследование основано на опросе всех агентств по трудоустройству в Германии относительно их ожиданий на следующие три месяца. В зависимости от ситуации на рынке труда показатель варьируется от 90 до 110 пунктов.

«Согласно оценке агентств по трудоустройству, восходящая тенденция на рынке труда немного остынет», — заявил Энцо Вебер, руководитель отдела прогнозов и макроэкономической оценки IAB.

«Снижение безработицы явно потеряет импульс. Это также связано с тем, что достижение докризисного значения находится не за горами», — отметил Вебер. Тем не менее, по его словам, перспективы занятости остаются весьма многообещающими.