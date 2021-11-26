Берлин, , 08:17 — REGNUM Бундесбанк обеспокоен повсеместным ростом цен на дома и квартиры в Германии."По нашим расчетам, цены на жилую недвижимость на 10−30 процентов выше реальной стоимости», — заявила вице-президент Центрального банка ФРГ Клаудия Бух. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

«Рост цен на недвижимость может иметь решающее значение для финансовой стабильности, если будет выдаваться больше кредитов со значительно более мягкими стандартами кредитования», — пояснила Бух.

По словам представителя ЦБ, около половины банковских кредитов на жилую недвижимость имеют фиксированный процентный период свыше десяти лет.

«При этом высокая доля долгосрочных кредитов и инвестиций делает финансовую систему Германии уязвимой перед процентными рисками», — отметила Клаудия Бух.

Центральный банк также объявил, что в целом финансовая система во время пандемии действовала эффективно. «Обширные государственные меры защитили финансовый сектор от убытков. Тем не менее, опасения продолжают расти из-за негативных макроэкономических событий, особенно на рынке недвижимости», — сообщила вице-президент Центробанка.

Член правления Бундесбанка Иоахим Вюрмелинг заявил: «Немецкая финансовая система в настоящее время достаточно устойчива, чтобы справиться с замедлением экономического развития». В то же время Вюрмелинг предупредил, что финансовым учреждениям придется вооружиться в случае изменения процентных ставок.

«В краткосрочной перспективе повышение процентных ставок отразится, в частности, на банковском секторе: затраты на рефинансирование немедленно увеличатся, но доходы будут расти медленно. Сейчас подходящее время для предотвращения будущих рисков», — отметил он.