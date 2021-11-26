Берлин, 26 ноября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Автомобильная компания Volkswagen из Вольфсбурга (Германия) нанимает бывшего начальника отдела аккумуляторных батарей Apple Сунхо Ан. В дальнейшем кореец должен возглавить разработку батарей для электромобилей VW. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 25 ноября.

Ан долгое время работал с корейскими производителями аккумуляторных батарей, такими как Samsung SDI и LG Energy System. В 2019 году кореец перешел в компанию Apple, которая на протяжении многих лет работает над собственным автомобильным проектом.

Согласно инсайдерской информации, Volkswagen также нанял эксперта BMW по коммуникациям Йорга Хоффманна в качестве еще одного нового сотрудника. По мнению группы, в будущем он должен заняться индустриализацией твердотельных элементов.

Глава VolkswagenГерберт Дисс планирует совместно с зарубежными партнерами построить шесть заводов по производству аккумуляторных батарей к концу десятилетия.