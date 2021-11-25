Лос-Анджелес, США, 25 ноября, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Проект кинокомикса «Марвелы» перешёл в стадию постпроизводства. Об этом 25 ноября сообщает twitter-страница Midiabriebrasil.

Цитата из к/ф «Мстители: Финал», реж. Энтони Руссо, Джо Руссо. 2019. США Капитан Марвел

Администрация аккаунта опубликовала две фотографии, которые дают понять, что съёмки картины завершены. На одном снимке запечатлена хлопушка-нумератор с росписями участников проекта, а на другом — рабочая куртка с надписью «ассистент режиссёра». Автор фотографий отметил, что съёмочный процесс занял 160 дней, т. е. немногим более 5 месяцев.

https://twitter.com/midiabriebrasil/status/1463660670784843776

Напомним, «Марвелы» будут представлять собой продолжение «Капитана Марвел», снимает картину режиссёр Ниа Дакоста («Кэндимен», «Лесок»). Сюжет кинокомикса расскажет о приключениях Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел, роль исполняет Бри Ларсон), Моники Рамбо (Тейоны Паррис) и Камалы Хан (Мисс Марвел; Иман Веллани).