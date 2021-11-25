Вашингтон, 25 ноября, 2021, 21:56 — ИА Регнум. Многие члены американского Конгресса являются противниками единого для США цифрового сертификата, поэтому в стране сертификаты практикуются только в некоторых штатах, например, в Нью-Йорке, Калифорнии и на Гавайях, заявил американист Малек Дудаков тегеграм-каналу «Без рецепта».

(сс) Dan Scavino Конгресс США

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Также главы многих штатов выступают против единого сертификата о вакцинации в США. Дудаков рассказал, что в США нелегко идёт прививочная кампания: сначала ей препятствовало скептическое отношением людей к инициативам правительства, в том числе к вакцинации.

«По опросам, лишь около половины жителей США были готовы вакцинироваться от коронавируса, — сообщает американист. — Впрочем, благодаря мощной пиар-кампании в поддержку вакцинации к концу 2021 года уже удалось вакцинировать порядка 70% взрослых американцев».

В марте нынешнего года на прививочную кампанию федеральные власти выделили больше полутора миллиардов долларов: деньги пошли на создание телевизионной и цифровой рекламы в соцсетях о вакцинации.

Таким образом пытались привлечь к прививкам молодёжь и этнические меньшинства, включая афроамериканцев, потому что они «отставали от всего общества в деле вакцинации». «Им не только объясняли о плюсах вакцинации, но ещё и помогали найти центры, где её можно осуществить», — сообщает Дудаков.

Кроме того, для популяризации вакцин привлекались знаменитости, многие из которых публично «укололись» вакциной. К Дню независимости США американские власти планировали добиться 70%-ной вакцинации, но помешал штамм «Дельта».

Американист сообщил, что граждан пытаются привлечь к вакцинации призами, например, в штате Нью-Йорк местные власти предлагают жителям призы в размере около ста долларов, билеты на спортивные мероприятия и подарки. Аналогичным образом действуют крупные работодатели, включая банки на Уолл-стрит и большие профсоюзы.

Он также добавил, что в США большей популярностью пользуется вакцина компании Pfizer, которую выбрали более половины от всех привившихся. Рыночная доля вакцины компании Moderna составляет около 38%, а «продукция Johnson & Johnson занимает лишь считаные проценты от рынка вакцинирования».