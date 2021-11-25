Липецк, , 21:47 — REGNUM Машинистка Новолипецкого металлургического комбината, пострадавшая при пожаре 14 ноября, скончалась в больнице, сообщил портал LipetskMedia.

Палата реанимации Russian.news.cn

На складе коксохимического цеха произошло возгорание и обрушилась кровля. 55-летнюю женщину с ожогами спасатели извлекли из-под завалов.

Расследуется уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

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