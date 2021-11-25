Маастрихт, Нидерланды, 25 ноября 2021, 21:45 — REGNUM В Нидерландах полиция провела эвакуацию людей из комплекса сооружений аэропорта города Маастрихт из-за сообщения о заложенной бомбе, сообщает 25 ноября газета Algemeen Dagblad.
По информации издания, аэропорт перестал принимать и отправлять авиарейсы.
Весь персонал воздушной гавани также эвакуирован.
В здании аэропорта работают кинологи с собаками.
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