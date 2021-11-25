Сочи, Краснодарский край, , 21:46 — REGNUM Позиция России по Косово носит принципиальный характер — она не подвержена текущей политической конъектуре. Об этом заявил президент России Владимир Путин 25 ноября в Сочи во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы поддерживаем Вашу позицию по косовскому урегулированию. И надеюсь, что ситуация в конечном итоге сложится таким образом, что будет отвечать интересам всех людей, которые проживают в регионе», — процитировал слова Путина сайт kremlin.ru.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, кроме цены на газ для Сербии, одной из темой переговоров Путина и Вучича в Сочи будет политическая ситуация на Балканах.