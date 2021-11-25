Липецк, 25 ноября 2021, 21:38 — REGNUM Жительницу Липецка с тяжёлой формой COVID-19 из больницы «Липецк-Мед» перевезли на лечение в Москву, как и просил её супруг, сообщил портал Gorod48.
Ранее Евсюков в соцсетях обратился к главе региона Игорю Артамонову и мэру Липецка Евгении Уваркиной с просьбой помочь доставить женщину на лечение в Москву. Тогда главврач Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» заявила, состояние пациентки находится на постоянном контроле медиков, а перевозить её — риск.
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