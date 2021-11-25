Рим, 25 ноября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Итальянская студия LKA и издатель Wired Productions выложили в сеть новый трейлер игры Martha is Dead, которая будет выполнена в жанре психологического триллера от первого лица. Ролик был опубликован 25 ноября на YouTube-канале компании.

Игра

Разработчики назвали дату релиза игры, она выйдет на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и консолях Xbox 24 февраля 2022 года. Геймерам предложат провести расследование, в рамках которого они узнают правду о том, как умерла девушка по имени Марта.

Напомним, действие игры развернётся в 1944 году в Италии. Разработчики позиционируют её как проект, в котором «стираются границы между реальностью, суевериями и трагедией войны». В феврале 2016 года LKA выпустила игру The Town of Light в жанре психологических ужасов.