Вологда, , 21:34 — REGNUM Жители села Горбачево Великоустюгского района Вологодчины выразили протест в связи с планами чиновников построить вблизи населенного пункта мусорный полигон. Они уверены, что объект, предусмотренный терсхемой, навредит экологии и ухудшит качество их жизни.

На свалке Цитата из х/ф «На дне». Реж. Владимир Котт. 2014. Россия

Сегодня, 25 ноября, ситуацию прокомментировал губернатор региона Олег Кувшинников.

«В Великоустюгском районе нет сертифицированного полигона, мусор складируется на неприспособленных площадках. Именно поэтому было принято решение выделить областные деньги на строительство суперсовременного полигона для глубокой переработки мусора. Но построить его надо с соблюдением всех санитарных экологических норм, включая экологическую оценку», — заявил глава региона.

Проект великоустюгского полигона предусматривает размещение 50 тыс. тонн мусора в год. Комплекс будет состоять из «мусоросортировочного объекта и площадки по компостированию отходов». Мусор собираются свозить из пяти муниципалитетов области. Комплекс должны сдать в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года.