Вологда, 25 ноября 2021, 21:34 — REGNUM Жители села Горбачево Великоустюгского района Вологодчины выразили протест в связи с планами чиновников построить вблизи населенного пункта мусорный полигон. Они уверены, что объект, предусмотренный терсхемой, навредит экологии и ухудшит качество их жизни.
Сегодня, 25 ноября, ситуацию прокомментировал губернатор региона Олег Кувшинников.
Проект великоустюгского полигона предусматривает размещение 50 тыс. тонн мусора в год. Комплекс будет состоять из «мусоросортировочного объекта и площадки по компостированию отходов». Мусор собираются свозить из пяти муниципалитетов области. Комплекс должны сдать в эксплуатацию не позднее декабря 2022 года.