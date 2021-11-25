Тамбов, 25 ноября, 2021, 21:24 — ИА Регнум. Бывшему директору футбольного клуба «Тамбов» Ольге Коноваловой продлили срок содержания под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 ноября в пресс-службе Ленинского районного суда города Тамбова.

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Коновалова обвиняется в совершении трёх преступлений по статье «Мошенничество». Обвинение было предъявлено ей в октябре. Находиться под стражей она будет до 26 января 2022 года включительно.

Бывший спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков был задержан в Москве 24 ноября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Его задержание также может быть связано с расследованием уголовного дела о мошенничестве бывших руководителей футбольного клуба с бюджетным и средствами.