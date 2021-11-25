Мюнхен, Германия, , 21:23 — REGNUM 25 ноября Globe Soccer Awards опубликовал список футболистов, номинированных на премию лучшего игрока. В список вошли шесть футболистов, выступающий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» (Джанлуиджи Доннарумма, Маркиньос, Марко Верратти, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе).

Роберт Левандовски Uwe Bassenhoff

Помимо вышеперечисленных игроков, в список попали Сесар Аспиликуэта, Н’Голо Канте, Жоржиньо, Ромелу Лукаку (все — «Челси»), Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Роберт Левандовски (все — «Бавария»), Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду (оба — «Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш, Кевин де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Карим Бензема («Реал»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Эрлинг Холанд («Боруссия») и Мохаммед Салах («Ливерпуль»).

Действующим обладателем этой награды является таранный форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски.