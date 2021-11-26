26 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 07:31 — REGNUM Отставку руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова и назначение на этот пост генерал-полковника полиции Аркадия Гостева в российском сегменте Telegram восприняли как следствие борьбы силовых ведомств за право управлять пенитенциарной системой России. По крайней мере, именно в этом разрезе ими был воспринят тот факт, что «выходец» из Федеральной службы безопасности (ФСБ) в лице Калашникова был заменен на генерала из Министерства внутренних дел (МВД).

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

«Волна, поднятая «швабровыми беретами» из ФСИНа, смыла его главу. Президент России Владимир Путин назначил нового начальника службы. Им стал замминистра МВД, генерал-полковник Гостев. Видимо, именно ему придётся разгребать авгиевы конюшни тюремного ведомства», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».

Аркадий Гостев Мвд.рф

Ждать от смены руководителя немедленного улучшения обстановки вряд ли имеет смысл, считает телеграм-канал «Мейстер». В то же время новый глава ведомства может выступить с инициативой по изменению системы контроля и надзора в исправительных учреждениях — как общественного, так и прокурорского. Эта мера, по мнению ТГ-канала, была бы своевременной и отвечающей общественным ожиданиям.

«Посмотрим, что будет. Запрос на реформу ФСИН сформирован давно, и от того, что назначенный в свое время реформатором Реймер сам в итоге доигрался до лишения свободы, менее актуальной тема не стала и не станет — если ее игнорировать, она будет периодически подкидывать всё новые и новые эпизоды сродни «саратовскому делу». Надежда есть — отзывы о Гостеве за период его службы в МВД очень хорошие, службу он проходил от земли до центрального аппарата со всеми ступеньками, начиная с постового милиционера, и будучи не из системы ФСИН, но при этом знакомым со спецификой работы, наверняка представляет, что и как надо делать», — высказался «Мейстер».

Назначение Гостева директором ФСИН можно расценивать как шаг к возвращению тюремного ведомства в «милицейские пенаты», убежден телеграм-канал paradox_friends. Также он напомнил своим читателям, что еще год назад Министерство финансов предлагало включить ФСИН, а также фельдъегерскую службу и ФССП в структуру МВД. Инициатива эта аргументировалась тем, что подобные меры позволят оптимизировать расходы. Однако вывод ФСИН из-под контроля «гражданского» Минюста противоречит Европейской конвенции по правам человека.

«Но верность общечеловеческим ценностям как таковая едва ли играет решающее значение. Логичнее предположить использование другими силовиками гуманитарной «разводящей базы» для сдерживания Колокольцева (Владимира, министра внутренних дел России — прим. ИА REGNUM). Ведь при благоприятном для себя развитии событий МВД превратится в монополиста на рынке дешевых трудовых ресурсов (памятуя о том, что мигранты уже «под Колокольцевым», благодаря «поглощению» ФМС). Поэтому ожидания, что смена «конторского» на «милицейского» во главе ФСИН приведёт к исчезновению шокирующих «тюремных видео», представляются чересчур оптимистичными. Просто у соответствующих «утечек» будут другие интересанты», — высказался paradox_friends.

Аналогичную точку зрения относительно конкуренции среди силовых структур за право управлять ФСИН высказал и телеграм-канал «Stanovaya Тяга». По его мнению, должность руководителя пенитенциарной системы сама по себе «расстрельная», и не только в силу всего того, что происходит в тюрьмах, но еще и в силу постоянной борьбы за возможность управлять этой структурой.

«Снятие главы ФСИН — это не победа правозащитников, это победа МВД над ФСБ. Глава ФСИН — это, конечно, прокаженное место не только потому, что там ад в тюрьмах, но и потому, что это бесконечная борьба разных ведомств за неформальное кураторство», — написал ТГ-канал.

Александр Калашников Fsin.gov.ru

Автор публикации отмечает, что ФСИН с 1998 года подведомственна Минюсту и каждый министр юстиции пытался назначить «своего» главу. Однако это не всегда хорошо заканчивалось.

«Александра Реймера — близкого к бывшему министру юстиции Александру Коновалову и ставленника медведевской команды, быстро съели — коррупционные и секс-скандалы, арест, приговор на 8 лет», — напомнил своим читателям канал.

Затем ФСИН «перешел» в руки выходца из ФСО — Геннадия Корниенко. Однако за ведомство всегда боролись ФСБ и МВД. В итоге Корниенко был уволен в 2019-м, по достижении предельного возраста пребывания на службе.

«На смену Корниенко пришел уже чистой воды «чекист» Александр Калашников. Однако теперь и его «съели» — в этот раз скандальные утечки пыточных видео. ФСИН переходит в руки МВД. Новым главой стал замминистра внутренних дел Аркадий Гостев. Я не стала бы исключать, что ФСИН могут передать в ведение МВД несмотря на то, что правозащитники против. Во всей этой истории борьба с пытками — это не самоцель, а инструмент межведомственной борьбы за ФСИН», — отметил ТГ-канал.

Геннадий Корниенко Council.gov.ru

Вместе с тем очевидно, что назначение Гостева ставит крест на надеждах о проведении реформ внутри ФСИН, убежден телеграм-канал «Мастер пера». В противном случае на должность руководителя пенитенциарной системы был бы назначен не человек, всю жизнь проработавших в органах внутренних дел, а правозащитник.

«Если бы в такой ситуации президент назначил руководить ФСИН кого-то из либеральных общественников, предоставив широкие полномочия для чисток и выкорчевывания ведомственных недугов, это бы могло стать прологом серьезных изменений и даже реформы пенитенциарной системы. Но и замена чекистского генерала на полицейского за неимением возможности иного выбора может служить сигналом определенных косметических преобразований, что лучше, чем совсем ничего», — считает «Мастер пера».

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