Стокгольм, 25 ноября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки не изменилось. За последние 24 часа в стране было выявлено еще 2052 носителя SARS-CoV-2.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Эта информация была опубликована 25 ноября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 142 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 196 688 человек.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 305 433 человека старше 16 лет (85,5%), вторую — 7 015 719 (82,1%).

С начала пандемии в общей сложности 7974 человека получили помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.