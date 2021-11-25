Вашингтон, 25 ноября 2021, 21:21 — REGNUM В играх, поддерживающих DirectX 11 и DirectX 12, и запускаемых в операционной системе Linux через ПО Proton, теперь можно включить функцию Nvidia DLSS. Об этом 25 ноября сообщает портал Wccftech.

Игровая консоль Steam Deck
Игровая консоль Steam Deck
Steam Deck

Отмечается, что функция появится в более, чем 130 играх и приложениях, в числе которых такие популярные проекты, как Deathloop, Back 4 Blood, Battlefield 2042, Marvel's Guardians of the Galaxy, Bright Memory Infinite, Jurassic World Evolution и другие. Изначально Proton позволяла включить DLSS в играх на основе API Vulkan: DOOM Eternal, Wolfenstein Youngblood и No Man's Sky.

Напомним, Proton позволит запускать игры для Windows на портативной консоли Steam Deck, которая будет работать под управлением Linux. Ожидается, что компания Valve начнёт продавать это игровое устройство в феврале 2022 года.

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