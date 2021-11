Вашингтон, , 21:21 — REGNUM В играх, поддерживающих DirectX 11 и DirectX 12, и запускаемых в операционной системе Linux через ПО Proton, теперь можно включить функцию Nvidia DLSS. Об этом 25 ноября сообщает портал Wccftech.

Отмечается, что функция появится в более, чем 130 играх и приложениях, в числе которых такие популярные проекты, как Deathloop, Back 4 Blood, Battlefield 2042, Marvel's Guardians of the Galaxy, Bright Memory Infinite, Jurassic World Evolution и другие. Изначально Proton позволяла включить DLSS в играх на основе API Vulkan: DOOM Eternal, Wolfenstein Youngblood и No Man's Sky.

Напомним, Proton позволит запускать игры для Windows на портативной консоли Steam Deck, которая будет работать под управлением Linux. Ожидается, что компания Valve начнёт продавать это игровое устройство в феврале 2022 года.

