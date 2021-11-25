Минск, , 21:15 — REGNUM Эксперты Евразийского банка развития опубликовали новый прогноз перспектив развития экономик стран-членов ЕАБР. По их оценкам, рост ВВП в этих странах составит 4% в 2021 году и 2,9% в 2022 году.

Рост geralt

При этом «темпы роста потенциального ВВП Белоруссии в среднесрочной перспективе составляют около 1% в год», сказано в новом макропрогнозе для экономик стран-участниц ЕАБР. Белорусская экономика, по оценкам экспертов банка, вырастет на 2,1% по итогам 2021 года и на 0,7% — по итогам 2022 года.

Ухудшение своего октябрьского прогноза по Белоруссии (2,5% прироста ВВП в нынешнем году) эксперты ЕАБР объяснили несколькими факторами: ослабление внешнего спроса на белорусский экспорт, усиление западных санкций, а также ограниченный внутренний спрос при оставляющей желать лучшего денежно-кредитной политике руководства Белоруссии. На этом фоне снижается курс белорусского рубля и растёт инфляция.

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«В полную силу ограничения со стороны ряда западных стран заработают ближе к концу 2021 года или в первой половине 2022 года. При неблагоприятном развитии событий в 2022 году нельзя исключать экономического спада, масштаб которого может составить 1−4%», — констатировали эксперты ЕАБР.

В 2022—2024 Белоруссию ждёт рост платежей по долгам свыше $3,5 млрд в год при ограниченных ЗВР Нацбанка и низком потенциале экономического роста. В такой ситуации у руководства постсоветской республики нет альтернативы поискам рефинансирования «значительной» части своих долговых обязательств.

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Напомним, ЕАБР является распорядителем средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР, до июня 2015 г. именовался Антикризисным фондом ЕврАзЭС), через который Россия оказывает финансовую поддержку Белоруссии. Ранее МВФ отказался предоставлять финансовую поддержку официальному Минску. ЕБРР также свернул сотрудничество с властями Белоруссии — с 2020 года, а в 2021 году отказался финансировать проекты белорусских негосударственных компаний.