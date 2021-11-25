Манчестер, Великобритания, 25 ноября, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 25 ноября издание The Athletic сообщило, что 63-летний немецкий руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник принял второе улучшенное предложение «Манчестер Юнайтед» стать главным тренером основной команды.

«Манчестер Юнайтед»

В случае перехода, ближайшие 6 месяцев Рангник будет занимать должность главного тренера «красных дьяволов». После завершения сезона Рангник станет консультантом клуба.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер был отправлен в отставку 20 ноября после крупного поражения команды от «Уотфорда» со счетом 1:4.

В последнее время основными кандидатами на пост главного тренера «красных дьяволов» называют Маурисио Почеттино и Эрнесто Вальверде.