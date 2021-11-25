Лондон, , 21:01 — REGNUM 37-летний центральный защитник «Челси» и сборной Бразилии по футболу Тиаго Силва хочет остаться в лондонском клубе еще на один сезон. Об этом 25 ноября сообщил журналист Фабрицио Романо. Также сообщается, что «пенсионеры» готовы предложить Силве контракт до 30 июня 2023 года.

Эмблема «Челси» Pixabay.com

Текущее соглашение Тиаго Силвы с «Челси» рассчитано до середины 2022 года.

Бразильский защитник перешел в лондонский клуб 28 августа 2020 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 37-летнего бразильца составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне Тиаго Силва принял участие в четырнадцати матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.