Бухарест, , 21:02 — REGNUM Легенда румынского тенниса, первый в истории обладатель титула Первая ракетка мира Илие Настасе, госпитализирован в Национальный институт инфекционных болезней Бухареста с симптомами заражения коронавирусом. Об этом 25 ноября сообщил румынский портал G4Media.

Пименов Юрий Иванович.Теннис. 1930

По некоторым данным, состояние здоровья 75-летнего спортсмена серьезных опасений не внушает, однако он нуждается в прохождении курса медикаментозного лечения. Предполагается, что Настасе мог заразиться вирусной инфекцией во время своей недавней поездки в Стамбул.

Напомним, Настасе родился в 1946 году в Бухаресте. Одержал победу в 88 турнирах, показал лучшие результаты в главных состязаниях кубка «Большого шлема». В 1973 г. он получил титул «Первая ракетка мира», а в 1976-м — стал первым европейцем, заработавшим за свою карьеру $1 млн.

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