Лос-Анджелес, США, 25 ноября, 2021, 21:00 — ИА Регнум. Комедийный анимационный мюзикл «Энканто» студии Walt Disney Animation лидирует в прокате США. Об этом 25 ноября сообщает портал We Got This Covered.

Tobias Wrzal Кино

В первый день проката мультфильм собрал на домашнем кинорынке $7,5 млн, таким образом, заняв первую строчку в текущем списке недельного рейтинга. Согласно прогнозу аналитиков к концу недели общая сумма сборов картины составит $55 млн.

Эксперты также предположили, что «Дом Gucci» Ридли Скотта, собравший в первый день показов $4,2 млн, сможет собрать за три дня $26 млн, а за пять — $38 млн.

Напомним, сюжет «Энканто» рассказывает о девушке по имени Мирабель, которая живёт в некоем волшебном доме, расположенном горах Колумбии, в местечке под названием Энканто. В отличие от других членов своей семьи Мирабель не обладает магическими способностями. Однажды девушка понимает, что Энканто находится в опасности и решает, что только она может спасти свою семью.