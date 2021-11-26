Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Президент США Джо Байден 25 ноября пожелал американцам счастливого Дня благодарения, национального праздника, который страна второй год подряд отмечает в тени пандемии коронавируса, сообщает Associated Press.

Джо Байден

В своем выступлении Байден поприветствовал возобновление праздничных традиций, прерванных в прошлом году. Видео обращение было записано вместе с первой леди Джилл Байден в Белом доме перед поездкой на остров Нантакет, штат Массачусетс.

Позже на острове Байдены посетили станцию береговой охраны в Брант-Пойнт, чтобы по видеосвязи встретиться с американскими военнослужащими со всего мира, а также пообщаться с персоналом станции.

Также Байдены поговорили с телеведущим NBC Элом Рокером на фоне праздничного парада в Нью-Йорке. Проведение традиционного парада стало большим праздником для многих зрителей, так как в прошлом году парад был отменен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в США на витринах лежат «золотые» индейки, цены на которые поднялись из-за фермеров, понявших, что пандемия спровоцирует спрос на товар ко Дню благодарения.

Цена на полную замороженную индейку за четыре недели до 6 ноября поднялась на 15,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года, согласно данным исследовательской фирмы NielsenlQ.